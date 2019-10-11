Ensonhaber zirveden inmiyor

Kağıt medya öldü, yaşasın internet. Gazetemiz yok. Televizyonumuz yok. Arkamızda dev sermaye grubu hiç yok. İşimiz gücümüz haber.

Rakiplerimiz SEO (Search-Engine-Optimization) numaralarıyla, türlü çöp içerikler üreterek arama motorlarının yapay zekasını kandırma girişimlerine devam etsinler.

Aptal merak uyandırma manşetleriyle tıklanma peşinde koşsunlar.

Çilingir yazınca, ya da sıhhi tesisat yazınca da onlar çıkıversinler. Hiç ama hiç önemli değil. Biz sadece habercilik yapıyoruz.

Asla merak uyandırma gazeteciliği denen acziyet çukuruna düşmedik ve düşmeyeceğiz.

Telefonlarınıza yolladığımız bildirimlerde dahi merak uyandırma peşinde olmadık, olmayacağız.

Foto galerilerde yaşadığınız "saçma sapan iş bu nerede bana söylenen fotoğraf karesi" dediğiniz olayı Ensonhaber'de hiçbir zaman görmediniz ve görmeyeceksiniz de.

Kısacası işimiz habercilikse biz sadece onu yapmaya devam edeceğiz.

Keşke herkes sadece işini yapabilse. Değil mi ama..

Siz olmasaydınız olmazdık. İyi ki varsınız.

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