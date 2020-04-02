Entübe nedir

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümünü 60 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan kişiler oluşturuyor.

Özellikle solunum sıkıntısı yaşayanlar ise virüse karşı oldukça savunmasız kalıyor.

Dünya genelinde artan vaka sayılarına bakıldığını da birçok ülke, solunum cihazı ve yoğun bakım ünitesinde sorunlar yaşıyor.

Bu bakımdan entübe hasta terimini oldukça fazla duyuyoruz..

ENTÜBE VEYA ENTÜBASYON NEDİR

Nefes almakta zorlanan ve solunum sıkıntısı çeken hastaları, solunum cihazına bağlayabilmek için ağızdan nefes borusuna ulaşan bir boru takmak gerekir. Bu boru takma işlemine "entübasyon" denir.

Hasta kendi başına solunum yapamadığı sürece bu durum devam eder.

Entübe sürecinde hastalar genelde uyutulur. Çünkü hastanın öksürmesi ya da hapşırması durumunda sorunlar yaşanabilir.

Entübe süreci uzadıkça başka sorunlar da yaşanabilir. Doktorlar süreci kısa tutmak için uğraşırlar ama süre hastanın iyileşme sürecine kadar devam eder.

GEREKLİ MALZEMELER

Entübasyon için gereken malzemeler; endotrakeal tüpler, tüp balonunun şişirilmesi için enjektör, tüp stilesi, laringoskop, aspiratör, maske ve ventilasyon olanağı (ambu balonu, anestezi makinesi vs.), oksijen kaynağı ile anestezik ve acil ilaçlardır.

Özel durumlarda (zor entübasyon düşünülen vakalarda, servikal immobilizasyon, morbid obezite vs.) özel laringoskop (videolaringoskop gibi), tüp ve bronkoskop gerekebilir.