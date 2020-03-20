Enver Aysever'e soruşturma

1 Karabük'te caminin avlusunda saf tutup namaz kıldılar Karabük’te, yaklaşık 20 kişilik bir grup, koronavirüse karşı alınan önlem ve uyarıları dikkate almadı.

2 Belediyeler, korona nedeniyle su kesintisi yapamayacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak.

3 Facebook, Türkiye'nin koronavirüs çalışmalarına destek olacak Facebook, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle ilgili bilgilendirici paylaşımlarını daha geniş kitlelere ulaştırmasına yardımcı olmak için bakanlığa destek verecek.

4 Çin ve İtalya'da korona nedeniyle hava kirliliği azaldı İnsanların, salgın sebebiyle evlere kapanmasıyla beraber Çin ve İtalya'daki hava kirliliğinde azalma yaşandı.

5 Mahmutpaşa'da sokaklar boş kaldı, esnaf top oynadı Koronavirüs nedeniyle cadde ve sokaklarda insanlar azalırken, bazı esnaflar salgına karşı uyarıları dikkate almadı.

6 Adalet Bakanı: Cezaevinde koronavirüslü hükümlü yok Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka yok. Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor." dedi.