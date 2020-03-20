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Enver Aysever'e soruşturma

Enver Aysever hakkında “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 15:13..
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Enver Aysever'e soruşturma

Gazeteci-yazar Enver Aysever sosyal medyada yaptığı karikatür paylaşımı nedeniyle kayıplara karıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu paylaşımı yapan Enver Aysever hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

SADECE BU SORUN

Öte yandan, Başsavcılık tarafından konuya ilişkin yazılı basın açıklama yapıldı. Açıklamada, "Enver Aysever’in Twitter hesabından 19.03.2020 günü saat 15.03 itibarıyla “Sadece bu sorun!" şeklindeki yazı eşliğinde halkın dini değerlerini aşağılayıcı mahiyette bir karikatür paylaştığının öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca şüpheli hakkında “Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama” suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Enver Aysever'in söz konusu paylaşımı:

Enver Aysever'e soruşturma

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