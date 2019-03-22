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Epic Games geliştiricilere 100 milyon dolar teklif ediyor

Fortnite'ın geliştiricisi Epic Games, yaratıcı projelere 100 milyon dolarlık destek sağlayacak.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 16:41..
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Dünyanın en çok oynana oyunları listesinde ilk sıralarda yer alan Fortnite'ın arkasındaki geliştirici olan Epic Games, video oyun endüstrisindeki en kârlı şirketler arasında bulunuyor.

Son birkaç yılda ciddi başarılar elde eden Epic Games, diğer geliştiricilerin de oyun yaratmalarını sağlamak için tam 100 milyon dolar ayırdı. Epic MegaGrants olarak adlandırılan program, sadece oyun geliştiricileri için değil, her türlü içerik üreticileri ile öğrenciler, öğretmenler ve araç geliştiricileri için de 100 milyon dolar hibe edecek.

epic games

Epic Games CEO'su Tim Sweeney, ''Epic Games, diğer geliştiricilerin başarılı olması durumunda başarılı sayılır. 100 milyon dolarlık hibe ile, Fornite ile elde ettiğimiz başarıyı geliştiricilerle paylaşma yoluna gitmeye karar verdik.'' açıklamasını yaptı.

Eğer siz de Epic Games'in yeni teklifiyle ilgileniyorsanız ve Unreal Engine 4 ile geliştirme aşamasında olan bir projeniz varsa, aşağıdaki bağlantıdan başvuru yapabilirsiniz.

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