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Epic Games, şimdi de Google Play'i bitirmeye oynuyor

Fortnite'ın yapımcısı Epic Games, gelecek yıl kendi mağazasında android oyunları da yayınlamak için çalışmalara başladı.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 12:26..
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Özellikle Fortnite ile adından sıkça söz ettiren Epic Games, 1 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. Geçtiğimiz aylarda Steam'e rakip olan Epic, kendi oyun mağazası olan Epic Games Store'u hayata geçirmişti. Yeni oyun mağazası için birçok kampanya düzenleyen Epic Games, birçok oyun severi kendine çekmeyi başarmıştı.

fortnite

YÜZDE 30 PAY ÇOK FAZLA

Şimdilerde ise Epic Games, Apple ve Google'ın kendi uygulama mağazalarından çok fazla pay almasına kafayı takmış durumda. Şirketin CEO'su Tim Sweeney, bu durumla ilgili birşeyler yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Sweeney, iki teknoloji devinin, kullanıcıların bir uygulama veya oyun sayesinde elde ettiği gelirden %30 pay almasına uzun zamandır karşı çıkıyor. İşte bu yüzden son zamanların en popüler oyunlarından biri olan Fortnite, Google Play Store'da yayınlanmıyor.

epic games

GOOGLE'A RAKİP OLACAK

Epic Games, PC ve Mac platformları için piyasaya sürdüğü kendi oyun Mağazası Epic Games Store'da artık Android oyunları da ekleyecek. Bu sayede şirket, Google Play Store'a doğrudan rakip olacak. Apple'ın kendi mağazasının dışa kapalı olması nedeniyle, Epic Games, kendi mağazasında iOS oyunlarını yayınlayamayacak. Epic Games, oyun geliştiricilerini kendi mağazasına çekmek amacıyla, ödemelerden sadece %12 kesinti yapacağını açıkladı.

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