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Epilepsi hastası araştırma görevlisi ölü bulundu

Kendisinden 2 gündür haber alınamayan epilepsi hastası araştırma görevlisi Mehmet Güzel geçirdiği nöbet sırasında öldüğü belirtildi.

DHA | 07.12.2018 - 04:07..
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Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde araştırma görevlisi Mehmet Güzel'e 2 gündür ulaşamayan mesai arkadaşları, polise haber verdi.

Epilepsi hastası araştırma görevlisi ölü bulundu

İhbarla Güzel'in yalnız yaşadığı evine arkadaşları ve sağlık ekipleriyle gelen polisler, kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz bulunan Güzel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Epilepsi hastası araştırma görevlisi ölü bulundu

SARA NÖBETİ SIRASINDA ÖLDÜĞÜ BELLİ OLDU

Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, epilepsi hastası Güzel’in, sara nöbeti sırasında dilinin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalıp yaşamını yitirdiğini belirledi. Güzel’in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayı haber alan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak ile Güzel'in arkadaşları da eve gelip, görevlilerden bilgi aldı. Güzel'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Epilepsi hastası araştırma görevlisi ölü bulundu

Epilepsi hastası araştırma görevlisi ölü bulundu

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