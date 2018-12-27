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EQ nedir

EQ yani bir diğer anlamıyla duygusal zekâ, psikoloji uzmanlarının bir türlü uzlaşamadıkları tanımlamalarla günümüzde sürekli değişip güncelleniyor. Son hali ise yönlendirme yetisi.

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Duygusal zekâ veya yaygın İngilizce ifade edilişiyle EQ (Emotional Quotient), bir insanın kendisine veya başkalarına ait duyguları anlama, sezinleme, yönetme ve yönlendirme yetisi, kapasitesi ve becerisinin ölçümünü tanımlıyor. Göreceli olarak yeni bir kavram olan duygusal zekânın tanımlanışı sürekli değişip, güncelleniyor. Bazı psikologlar, duygusal zekâ ve duygusal bilgi olmak üzere iki ayrı terimin kullanılmasını tercih ediyor.

EQ nedir

BİLGİ VE ZEKA ARASINDAKİ FARK

Zihinsel yeteneklerin ölçümünde, bilgi ve zeka arasındaki fark oldukça açık. Psikolojik araştırmaların ışığında zeka seviyesi ölçümü veya IQ testleri, zihinsel biliş kapasitesinin değerlendirilmesinde güvenilir bir ölçüt olmakla beraber zaman içinde sabit de kalıyor.

EQ nedir

UZMANLAR UZLAŞAMIYOR

Duygusal zekâ veya EQ'nun ölçümünde ise duygusal bilgi veya tecrübe ile zekâ arasındaki fark oldukça belirsiz. Bu nedenlerle güncel EQ tanımlamaları uzmanların aralarında uzlaşamadıkları bir konu. Bazı uzmanlar (Bradberry ve Greaves) EQ'nun değişken, zamanla kazanılabilen ve artabilen bir yeti olduğunu iddia ederlerken; diğerleri (Mayer) EQ'nun sabit olduğunu ve artırılamayacağını öne sürüyor.

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