Fatih Erbakan'ın hedefi iktidar

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısındaki konuşmasında, milli görüşün ortaya koyduğu "yaşanabilir bir Türkiye", "yeniden büyük Türkiye" ve "yeni bir dünya için Türkiye" olmak üzere üç temel hedef bulunduğunu belirtti.

AK PARTİ İKTİDARINI TEBRİK ETTİ

Bu üç temel hedef bakımından Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma bakıldığında, son 16 senedir iktidarda bulunan iradenin inanç özgürlüğünün sağlanması, askeri vesayetin ortadan kaldırılması, altyapı ve üstyapı hizmetleri, ihtiyaç sahibi olanlara sosyal yardım yapılması, yeni hastanelerin inşa edilmesi gibi son derece önemli hizmetler hayata geçirdiğini ifade eden Erbakan, "Bunların hepsini takdir ve tebrik ediyoruz. Bizler bu ülke için kim taş taş üstüne koyarsa hakkını teslim eder ve tebrik ederiz." diye konuştu.

"MİLLİ GÖRÜŞ YAŞANABİLİR BİR TÜRKİYE'DİR"

Fatih Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fakat bütün bu hizmetlerin yapılmış olması ne kadar faydalı olsa da takdire şayan olsa da milli görüşün tam manasıyla uygulandığı anlamına gelmiş midir? Milli görüşün bütün hedeflerine tam manasıyla ulaşıldığı anlamına gelmiş midir? Şunu özellikle belirtmek isterim ki milli görüş sadece inanç özgürlüğü, sadece imam hatip, Kuran kursu ve başörtüsünden ibaret değildir. Milli görüş, sadece altyapı üstyapı hizmetlerinden, belediyecilik hizmetlerinden ibaret değildir. Milli görüş her şeyden önce yaşanabilir bir Türkiye'nin kurulması demektir."





"YENİDEN REFAH TÜRKİYE'NİN DERTLERİNİN ÇARESİDİR"

Erbakan, şunları da kaydetti: "Yeniden Refah Partimiz, insanlığın çektiği bütün maddi ve manevi sıkıntıların müsebbibi olan siyonizm mikrobunun tek ilacı ve antibiyotiğidir. Yeniden Refah Partimiz, yaşanabilir bir Türkiye'dir, yeniden büyük Türkiye'dir, yeni bir dünyanın teminatıdır. Partimiz, milletimizin gösterdiği büyük ilgi ve teveccühe cevap verebilecek düzeydeki programı ve projeleriyle, çözüm önerileriyle tertemiz, şaibesiz, samimi enerji dolu kadrolarıyla köklü geçmişinden gelen, 50 senelik milli görüş geleneğinden gelen tecrübesiyle Türkiye'nin dertlerinin çaresi, yeni vizyonu ve iktidar partisi olmaya aday partidir."

Konuşmasının ardından Fatih Erbakan, 13 il başkanına görev ve yetki belgelerini takdim etti.