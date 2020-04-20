Diyanet orucun bağışıklık sistemi için önemini anlattı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Ramazan ve Sorumluluk Bilinci” temalı “2020 Yılı Ramazan Ayı” tanıtım toplantısında kameraların karşısına geçti...

Ali Erbaş, burada Ramazan ayına günler kala bir dizi uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Sağlığın daha çok önem kazandığı bir dönemde tüm zararlı alışkanlıkların terk edilmesi çağrısı yapan Erbaş, Allah'ın bu emanetine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

ORUCUN BAĞIŞIKLIĞA FAYDASI VAR

Son zamanlarda koronanın varlığı nedeniyle oruç tutmanın bağışıklık sistemini çökerteceğine dair çıkan haberlere Erbaş, "Oruç tutmanın bağışıklık sistemini güçlendirdiği konusunun bilimsel bir gerçek var." ifadelerini kullandı.

"EVDE TERAVİH NAMAZ KILINABİLİR"

Teravih namazının ferdi olarak da kılınabilen bir namaz olduğunu ifade eden Ali Erbaş, "Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün bir yanda salgın hastalık, korku, endişe, diğer yanda savaş, açlık, şiddet ve vahşetin kıskacında inleyen insanlık, Allah'ın varlık ve tabiat için koyduğu ölçülerin bozulmasındaki sorumluluğunu muhasebe etmek zorundadır.

"ZARARLI ALIŞKANLIKLARI TERK EDELİM"

Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağışıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak sağlığımız için tehdit oluşturan, başta sigara olmak üzere bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allah’ın bize ikram ettiği bu emanete sahip çıkalım.

"KAN BAĞIŞINDA BULUNALIM"

Ramazan'dan önce tüm mensuplarımızı, din görevlisi hocalarımızı ve milletimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyorum.

BİRLEŞTİRİCİ ÜSLUP ÇAĞRISI

Ramazan'da televizyon, radyo kanallarında ya da sosyal medyada program yapan, konuşan herkesten, toplumumuza doğru bilgi aktarma konusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini, kaynağı belli olmayan, hayatımıza değer katmayan anlamsız bilgi ve konuları ekrana ve gündeme getirmemelerini; güzel, yapıcı ve birleştirici bir üslup kullanmalarını ve tartışma meydana getirecek, polemik üretecek popülist tavırlardan uzak kalmalarını özellikle istirham ediyorum.

"İFTAR SOFRALARI YERİNE..."

İftar sofraları kurmak yerine, gıda paketleri, alışveriş kartları, bayramlık kıyafet dağıtarak ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacağız.

35 ülkede ramazan ayının sonuna kadar 38 bin 450 gıda, 46 bin iftar paketi dağıtımı ve 10 bin 800 yetime bayramlık kıyafet dağıtacağız.

Türkiye Diyanet Vakfı, bu yıl Ramazan ayında yurt içinde ve yurt dışında toplam 12 milyon liraya yakın bir yardım yapmış olacaktır.

FİTRE BEDELİ 27 LİRA

Faturalı ve faturasız tüm hatlardan 5601'e SMS ile fitre bağışında bulunulabilecek. Bir SMS ücreti, bir fitre bedeli olan 27 TL'dir.

"HERKES EVİNDE TERAVİH KILABİLİR"

Herkes evinde ailesiyle teravih namazlarını kılabilir, çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır.

DİYANET VAKFINA BAĞIŞ YAPMA YOLLARI

Zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlar, 'www.tdv.org ve bagis.tdv.org' adreslerinden online olarak ve tüm PTT şubeleri ile anlaşmalı bankalar aracılığıyla da yapılabilir."