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Erbaş, sigaranın haram olduğuna dair delil sundu

Birçok platformda sigaranın haram olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanı bu sefer delil var dedi

AA | 09.02.2020 - 15:01..
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Erbaş, sigaranın haram olduğuna dair delil sundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü sebebiyle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa katıldı.

Konferansta konuşan Erbaş'ın gündeminde ise son zamanlarda sıklıkla yenilediği sigara haramdır konusuna bu sefer dediller sunarak değindi.

Erbaş'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

SİGARA HARAMDIR

"Can almaya devam eden sigara, dünyada her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğine, diğer bir ifadeyle sigaranın her dört saniyede bir kişiyi öldürdüğüne dair açıklaması durumun vahametini gözler önüne sermektedir. Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var.

Ali Erbaş: Sigaraya haram diyoruz ama delillerimiz var ViDEO

Erbaş, sigaranın haram olduğuna dair delil sundu

MAİDE SURESİNDE YAZIYOR

Düşünebiliyor musunuz Dünya'da her yıl 8 milyon insanı öldüren bir madde var. Sadece Türkiye'de 100 bini aşkın insan ölüyor. Maide suresi 32, 'Kim ki yer yüzünde, inancı, inancı, mezhebi dini ne olursa olsun bir kimseyi öldürürse haksız yere, bütün insanları öldürmüş gibi olur' diyor ayette. Sadece 100 bin kişiyi öldüren bir madde için bu katildir, katletmek de haramdır demek zor bir şey mi?"

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