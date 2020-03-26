Erbaş: Virüs salgınını sabırla aşacağız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yazılı açıklamasında, koronavirüs sürecine ilişkin değerlendirmeleri paylaştı.

Dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı ülke olarak birlikte mücadele edildiğini vurgulayan Erbaş, kısa zamanda her şeyin normale döneceğine inandığını bildirdi.

SOĞUKKANLILIKLA, SAĞDUYUYLA...

Birçok zorluğun birlik ve beraberlik ruhuyla aşıldığını belirten Erbaş, "Mücadele ettiğimiz virüs salgınını da sabırla, soğukkanlılıkla, sağduyuyla aşacağız. Tevekkül ile takdire rıza gösterirken, alınan tüm kararlara ve tedbirlere de riayet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TEDBİR, TEVEKKÜL VE DUA

Müslümanların musibetler karşısında tedbir, tevekkül ve dua ilkelerine sahip olduğunu hatırlatan Erbaş, "Mümin, elinden gelen her türlü önlemi alır, akıllı ve sorumlu davranır. Kul hakkını gözeterek hem kendisini hem de sevdiklerini tehlikelerden korur." değerlendirmesini yaptı.

İBRETLİK BİR DURUM

"Bizler bir yandan tedbirimizi alırken, diğer yandan takdire rıza göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Şurası bir gerçek ki bugün dünyamızın ve bütün insanlığın çok ciddi sorunları, sıkıntıları var. Yeryüzü küresel meselelerle kuşatılmış gibidir. Gözle görünmeyecek kadar küçük bir virüsün tüm dünyada hayatı altüst etmesi, insanlığın bu ani değişim karşısındaki acziyeti elbette ibretlik bir durumdur. O halde, Cenab-ı Hakk'ın eşsiz kudretine, ilim ve hikmetine olan inancımızı bir an bile yitirmeden O'na dayanıp O'na güvenmeli ve O'ndan yardım dilemeliyiz."

İNSANLIĞIN AĞIR İMTİHANLARINDAN

Koronavirüs salgınının insanlık tarihinin ağır imtihanlarından biri olduğunu bildiren Erbaş, "Öncelikle karşılaştığımız olaylara soğukkanlı ve metanetli şekilde yaklaşmalı ve zorlukların üstesinden nasıl geleceğimize odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

