taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3918
Euro
7.0318
Altın
1631.56
Borsa
91611.42
Gram Altın
335.306
Bitcoin
42147.66

Erbaş: Virüs salgınını sabırla aşacağız

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tevekkül ile takdire rıza gösterirken, alınan tüm kararlara ve tedbirlere de riayet edeceğiz" dedi.

AA | 26.03.2020 - 17:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yazılı açıklamasında, koronavirüs sürecine ilişkin değerlendirmeleri paylaştı.

Dünyada hızla yayılan koronavirüse karşı ülke olarak birlikte mücadele edildiğini vurgulayan Erbaş, kısa zamanda her şeyin normale döneceğine inandığını bildirdi.

SOĞUKKANLILIKLA, SAĞDUYUYLA...

Birçok zorluğun birlik ve beraberlik ruhuyla aşıldığını belirten Erbaş, "Mücadele ettiğimiz virüs salgınını da sabırla, soğukkanlılıkla, sağduyuyla aşacağız. Tevekkül ile takdire rıza gösterirken, alınan tüm kararlara ve tedbirlere de riayet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TEDBİR, TEVEKKÜL VE DUA

Müslümanların musibetler karşısında tedbir, tevekkül ve dua ilkelerine sahip olduğunu hatırlatan Erbaş, "Mümin, elinden gelen her türlü önlemi alır, akıllı ve sorumlu davranır. Kul hakkını gözeterek hem kendisini hem de sevdiklerini tehlikelerden korur." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş: Virüs salgınını sabırla aşacağız

İBRETLİK BİR DURUM

"Bizler bir yandan tedbirimizi alırken, diğer yandan takdire rıza göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulunan Erbaş, şunları kaydetti:

"Şurası bir gerçek ki bugün dünyamızın ve bütün insanlığın çok ciddi sorunları, sıkıntıları var. Yeryüzü küresel meselelerle kuşatılmış gibidir. Gözle görünmeyecek kadar küçük bir virüsün tüm dünyada hayatı altüst etmesi, insanlığın bu ani değişim karşısındaki acziyeti elbette ibretlik bir durumdur. O halde, Cenab-ı Hakk'ın eşsiz kudretine, ilim ve hikmetine olan inancımızı bir an bile yitirmeden O'na dayanıp O'na güvenmeli ve O'ndan yardım dilemeliyiz."

İNSANLIĞIN AĞIR İMTİHANLARINDAN

Koronavirüs salgınının insanlık tarihinin ağır imtihanlarından biri olduğunu bildiren Erbaş, "Öncelikle karşılaştığımız olaylara soğukkanlı ve metanetli şekilde yaklaşmalı ve zorlukların üstesinden nasıl geleceğimize odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
KKTC'den gelenler İskenderun'da yurtlara yerleştirildi
Türkiye'ye getirilen 143 kişi koronavirüsle mücadele kapsamında 14 gün boyunca karantinaya alındı.
Kapadokya hayalet şehre döndü
Koronavirüsle mücadele kapsamında müze ziyaretleri, balon turları gerçekleştirilemezken, turistler rezarvasyonlarını iptal etti.
İzmir'de salgına rağmen sokaklar boş kalmadı
İzmir’in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı’nda yoğunluk, koronavirüs tedbirlerine rağmen devam etti.
İstanbul Havalimanı'ndaki Cezayirliler Karabük'e yollandı
Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bekletilen Cezayir, Tunus ve Ürdün uyruklu 1.500 yolcu, Karabük'e gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan'dan 4 suça af yok
Erdoğan'dan 4 suça af yok
526
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
ABD basını korona haberinde Hz. Muhammed'i örnek gösterdi
551
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
Manisa'da yaşlı adama bağıran polis, görevden uzaklaştırıldı
1201
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
İstanbul'da evde kal çağrısına 'uyanlar ve uymayanlar'
307
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
Polisten 65 yaş üstü kişiye sert tepki
1352
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
160
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
Sigaranın ÖTV oranı değişmedi, puronun ÖTV oranı arttı
150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir