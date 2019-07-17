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Erbil'de şehit edilen Türk diplomatın baba evinde yas

Irak'ın Erbil kentindeki silahlı saldırıda şehit olan konsolosluk görevlisi Diplomat Osman Köse'nin şehit haberi, memleketi Mersin'deki baba evine ulaştı.

DHA | 17.07.2019 - 23:52..
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Konsoloslukta görevli Diplomat Osman Köse'nin (36) şehadet haberi, Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Yaylası'nda bulunan Sıdıka-Ramazan Köse çiftine, askeri yetkililer ve sağlık görevlileri nezaretinde verildi. Acı haber ile büyük üzüntü yaşayan Köse çifti, cenazeyi teslim almaları için askeri yetkililer tarafından Ankara'ya götürüldü.

Erbil'de şehit edilen Türk diplomatın baba evinde yas

EVLERİ VE SOKAKLAR TÜRK BAYRAĞIYLA DONATILDI

Köse çiftinin merkez Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'ndeki evleri ve sokağına ise belediye görevlileri tarafından Türk bayrakları asıldı.

Evli olan şehit Osman Köse'nin 1 çocuk babası olduğu ve eşinin Ankara'da oturduğu öğrenildi. Şehit Köse için yarın Ankara'da tören düzenleneceği belirtilerken, cenazenin ise nerede toprağa verileceği konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

Erbil'de şehit edilen Türk diplomatın baba evinde yas

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