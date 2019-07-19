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Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

Irak’ın Erbil kentinde Türk diplomatın şehit edildiği saldırının failinin HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

İHA | 19.07.2019 - 11:05..
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Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

Önceki gün Irak'ın Erbil kentindeki bir lokantada silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, olayda bir Türk diplomat şehit düşmüştü. Saldırı sonrası Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) emniyet teşkilatı, olayın failinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 1992 doğumlu Mazlum Dağ olduğunu duyurdu.

DERSİM DAĞ'IN AĞABEYİ

Mazlum Dağ’ın HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

TERÖR ÖRGÜTÜNE BASKI YAPTI

İddiaya göre Mazlum Dağ’ın kardeşi Dersim Dağ’ın milletvekili olması için terör örgütüne baskı yaptığı, Dersim Dağ’ın bu nedenle milletvekili listesine alındığı kaydedildi.

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Dağ ailesinin İstanbul'da yaşadığı da öğrenildi.

Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

Erbil'deki saldırgan HDP'li milletvekilinin ağabeyi

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