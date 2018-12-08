Ercan Özoğluöz hakkında tahliye kararı

FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri imamı firari Adil Öksüz'ün, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, örgütle bağlantısı nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hakim karşısına çıkarılan Özoğluöz, serbest bırakıldı.

Ercan Özoğluöz hakkında verilen kararda dikkat çeken ifadelere yer verildi.

KAÇMA ŞÜPHESİ YOK...

Hakkında kuvvetli suç unsuru olmasına rağmen, kaçma şüphesi görülmediği için tahliye edilen ERcan Özoğluöz, Adil Öksüz için 320 başarısız operasyona imza atmıştı.

Kararda; "Mevcut delil durumu savunmasının alınmış olması delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmaması ile tutuklu kaldığı süre ve tutukluktaki oranlılık ilkesi gözetilerek sanığını tahliyesine, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulamasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.