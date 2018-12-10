Ercan Özoğluöz yeniden gözaltına alındı

FETÖ’nün sözde Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz’ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında açığa alınan 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilen eski Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, tekrar gözaltına alındı.

FETÖ BAĞLANTISI İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ercan Özoğluöz, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla Haziran ayında yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklanmıştı. Özoğluöz, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce önceki gün tahliye edildi. Ercan Özoğluöz Başsavcılığın karara itiraz etmesi ile tekrar gözaltına alındı.



