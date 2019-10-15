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HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman, Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin ve HDP Erciş ilçe Başkanı Şakir Asıl ile 2 yönetici gözaltına alındı.

İHA | 15.10.2019 - 08:37..
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HDP'li iki belediye başkanı gözaltına alındı.

TERÖRLE MÜCADELE ŞUBESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Hakkari’de sabahın erken saatlerinde Belediye Başkanı Cihan Karaman polis operasyonuyla gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan Karaman, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

BELEDİYEDE ARAMA YAPILIYOR

Güvenlik güçleri belediye önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Belediye personelinin içeri alınmadığı belediye binasında polisler arama yapıyor.

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındıCihan Karaman

YÜKSEKOVA BELEDİYESİ'NE OPERASYON

Öte yandan Yüksekova Belediyesi'nde de arama yapıldığı belirtildi. Yüksekova Belediye Başkanı HDP’li İrfan Sarı'nın da polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla gözaltına alındığı duyuruldu.

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındıİrfan Sarı

ERCİŞ BELEDİYE BAŞKANI DA GÖZALTINDA

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU

Bu kapsamda Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP'li ilçe Belediye Başkanı Yıldız Çetin, meclis üyesi Bayram Çiçek, HDP İlçe Başkanı Şakir Asıl ve ilçe yöneticisi Hücret Kandemir gözaltına alındı.

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındıYıldız Çetin

ÖRGÜTSEL DÖKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, iş yeri ve üst aramasında çok sayıda örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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