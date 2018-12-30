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Erciş’te hasta kurtarma operasyonu

Bel ağrısı rahatsızlığı bulunan kadın hasta, 112 sağlık ekipleri ile Erciş Belediyesi ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA | 30.12.2018 - 22:32..
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Van’ın Erciş ilçesinde Mevlüde Çevik isimli vatandaş, bel ağrısı nedeniyle rahatsızlandı. 8 çocuk annesi Çevik’in belindeki ağrılar dinmeyince yakınları, 112 ve karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi.

Erciş’te hasta kurtarma operasyonu

AMBULANS KARA SAPLANDI

Yoğun kar ve tipi altında mahalleye gitmeye çalışan ambulans, kara saplandı. Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kara saplanan ambulansı çıkarttıktan sonra, yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından Çevik’e ulaştı.

Erciş’te hasta kurtarma operasyonu

Sağlık ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alınan Çevik'in, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Erciş’te hasta kurtarma operasyonu

Erciş’te hasta kurtarma operasyonu

Erciş’te hasta kurtarma operasyonu

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