Erciş’te hasta kurtarma operasyonu

Van’ın Erciş ilçesinde Mevlüde Çevik isimli vatandaş, bel ağrısı nedeniyle rahatsızlandı. 8 çocuk annesi Çevik’in belindeki ağrılar dinmeyince yakınları, 112 ve karla mücadele ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi.
AMBULANS KARA SAPLANDI
Yoğun kar ve tipi altında mahalleye gitmeye çalışan ambulans, kara saplandı. Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kara saplanan ambulansı çıkarttıktan sonra, yaklaşık 2 saat süren yolculuğun ardından Çevik’e ulaştı.
Sağlık ekipleri tarafından Erciş Devlet Hastanesi’ne getirilerek tedaviye alınan Çevik'in, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.