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Erciyes Dağı'nda mahsur kalanlar kurtarıldı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 araç ve araçlarda bulunan 45 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, araçlar çekici ile tahliye edildi.

İHA | 02.12.2019 - 05:23..
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Kayseri Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

45 KİŞİ KURTARILDI

Erciyes yolu üzerinde hazırlıksız yakalanan araçlar, mahsur kaldı. Karayolları, belediye ve JAK ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu mahsur kalan yaklaşık 30 araç ve araçlarda bulunan 45 kişi kurtarıldı. Kışlık lastiği olmayan araçlar çekici ile tahliye edilirken, karayolu trafiği bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Erciyes Dağı'nda mahsur kalanlar kurtarıldı

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