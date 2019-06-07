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Erciyes Dağı'nda zorlu yayla hayatı başladı

Kayak sezonunun bitmesi ve Erciyes Dağı'nda karların erimesi ile birlikte besiciler, yaylalara akın etti.

İHA | 07.06.2019 - 13:11..
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Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan Örikli ailesi, Erciyes Dağı'nda kayak sezonunun bitmesi ve karların erimesi ile birlikte yaylaya çıktı.

ERZAKLAR ÇADIRDA KORUNUYOR

Sabahın erken saatlerinde koyunlarını yaylada otlatan Şükrü Örikli, çocukluğundan itibaren Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan yaylada koyun otlattığını söyledi. Erzaklarını çadırlarda koruduklarını ve geceleri hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle soba yaktıklarını anlatan Şükrü Örikli, "Bu yıl Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan yaylalar, en yakın yer olan Develi'de besicilik yapanlara verilmemiş. Başka besicilere verilmiş. Biz şu anda bu yaylalarda mağdur durumuna düştük. Mağduriyetimizin yetkililerce giderilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Erciyes Dağı'nda zorlu yayla hayatı başladı

6 YAŞINDA YAYLA YAYLA GEZİYOR

Yaklaşık 13 gün önce ailesi ile birlikte yaylaya çıkan ve burada kurulan çadırlarda kalan ve gününün büyük bir bölümünü kuzularla oynayarak geçiren 6 yaşındaki Beyhan Örikli, ailesi ile birlikte başka yaylaya geçeceklerini söyledi. Beyhan, "Dedem, babaannem ve halam burada koyunlarla kalacak. Ben de annem ile birlikte gideceğim." dedi.

Erciyes Dağı'nda zorlu yayla hayatı başladı

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nın eteklerinde yaklaşık 20 besici, on binlerce koyun ile birlikte yaylaya çıktı.

Erciyes Dağı'nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı'nda zorlu yayla hayatı başladı

Erciyes Dağı'nda zorlu yayla hayatı başladı

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