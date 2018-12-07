Erciyes'te kar yağışı hazırlıkları hızlandırdı

Kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızakla kayma gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip merkez, kayakseverlere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETRE

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yıllardır yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Ailesiyle Erciyes'e gelen Nihat Yalçındağ, kar yağışının yeni sezon öncesi kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

ERCİYES'E GELEN AİLELER MUTLU

Sezonun açılmak üzere olduğunu, çocuklarıyla beraber Erciyes'e geldiklerini dile getiren Yalçındağ, "Çocuklar bugün kızakla kaydılar, çok mutlu oldular. Ailecek eğlenceli bir gün geçirdik." dedi. Ayça Yalçındağ ise abisi ile kartopu oynadığını, çok eğlendiğini ifade etti.