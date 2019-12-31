Yılbaşı tatilcileri Erciyes'e akın etti

Kayseri'de, yeni yıla kış turizminin önde gelen merkezlerinden Erciyes'te girmek isteyen tatilciler, otelleri tamamen doldurdu.

TATİLCİLER ERCİYES'E YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yanında Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden gelen turistlerle birlikte tesislerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Yerli ve yabancı turistler, pistlerde kayak yaparak keyif dolu anlar yaşadı.

Kimi tatilciler de snowboard yaparak, heyecan yaşadı. Bazı tatilciler de kayak dersi alarak, ilk kez piste çıkmanın heyecanını yaşadı.