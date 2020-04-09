Ercüment Ovalı ilaç için tarih verdi

Koronavirüse karşı aşı ve ilaç üretimi tüm dünyada hız kazanırken Türkiye'de de bu adımı atan bilim adamlarından biri Ercüment Ovalı oldu.

Koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığınca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, yaptığı açıklamada koronavirüs için kullanılacak ilacın bulunuduğunu söyleyerek tarihini verdi.

23 NİSAN İÇİN SÖZLEŞTİK

23 Nisan için tarih veren Ovalı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

“7 gün 16 saat laboratuarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. İlk ekip @YurtseverBulut, Gözde, Recai, sonra sayıları kademeli olarak artacak. 23 Nisan için sözleştik....”

