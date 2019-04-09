taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6572
Euro
6.38255
Altın
1301.36
Borsa
98469.46
Gram Altın
237.237

Erdal Acar yine baba oluyor

4 çocuk babası Erdal Acar'ın eşi Kardelen Ergin, ikiz bebeklerine hamile.

Haber Merkezi | 09.04.2019 - 13:44..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Erdal Acar yine baba oluyor

50 yaşındaki Erdal Acar, ilk evliliğini Aynil Acar, ikincisini 1993 Türkiye Güzeli Emel Yıldırım ile yapmıştı. 2014’te Emel Yıldırım’dan boşanan Erdal Acar,  24 yaşındaki Kardelen Ergin ile nikah masasına oturmuştu.

2 ÇOCUK BİRDEN GELİYOR

Aralık 2017'de de kızları Derin dünyaya gelmişti. Çift, arayı açmadan Derin'e kardeş yapmaya kararı verdi. Kilolarından yeni kurtulan ve tekrar hamile kalan Kardelen Acar geçtiğimiz gün gittiği kontrolde bir değil, ikiz bebek beklediğini öğrendi.

Erdal Acar'ın Aynil Acar'dan Yiğithan (27), Emel Yıldırım'dan da Eremcan (17) ve Cansu (20) adlarında 3 çocuğu daha var.

Erdal Acar yine baba oluyor

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı

381
YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

YSK kararı sonrası CHP İstanbul il binasında büyük sevinç

362
İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

İstanbul'da 31 ilçede oyların yeniden sayım istemine ret

565
Burcu Çetinkaya açıldı

Burcu Çetinkaya açıldı

213
Yeni başkan birim müdürlerinin araçlarını kaldırdı

Yeni başkan birim müdürlerinin araçlarını kaldırdı

169
Türkiye ile yakınlaşan Sudan'da sokaklar karıştı

Türkiye ile yakınlaşan Sudan'da sokaklar karıştı

126
Türkiye'nin en genç muhtarı liseli Uğur işbaşı yaptı

Türkiye'nin en genç muhtarı liseli Uğur işbaşı yaptı

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir