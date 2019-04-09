Erdal Acar yine baba oluyor

50 yaşındaki Erdal Acar, ilk evliliğini Aynil Acar, ikincisini 1993 Türkiye Güzeli Emel Yıldırım ile yapmıştı. 2014’te Emel Yıldırım’dan boşanan Erdal Acar, 24 yaşındaki Kardelen Ergin ile nikah masasına oturmuştu.

2 ÇOCUK BİRDEN GELİYOR

Aralık 2017'de de kızları Derin dünyaya gelmişti. Çift, arayı açmadan Derin'e kardeş yapmaya kararı verdi. Kilolarından yeni kurtulan ve tekrar hamile kalan Kardelen Acar geçtiğimiz gün gittiği kontrolde bir değil, ikiz bebek beklediğini öğrendi.

Erdal Acar'ın Aynil Acar'dan Yiğithan (27), Emel Yıldırım'dan da Eremcan (17) ve Cansu (20) adlarında 3 çocuğu daha var.