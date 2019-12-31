Erdal Beşikçioğlu'ndan Behzat Ç. açıklaması

Erdal Beşikçioğlu’nun zam talebi karşılanmadığı için ‘Behzat Ç.’den ayrıldığı ve dizinin bu nedenle bitirildiği öne sürüldü.

AÇIKLAMA İSTEDİ

Dizinin Hayalet’i İnanç Konukçu, önceki gün rol arkadaşı Erdal Beşikçioğlu seslendi. Beşikçioğlu'ndan açıklama yapmasını isteyen Konukçu, “‘İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım’ de.” dedi.

Konukçu'nun siteminden sonra sessizliğini bozan Erdal Beşikçioğlu, projede neden yer olmadığını şu sözlerle açıkladı.

İşte Erdal Beşikçioğlu'nun o açıklması:

‘’Behzat Ç.’nin daha ilk bölümünden itibaren seyircisinin sahip çıktığı bir proje olması ona hem dizi dünyamızdaki bu farklı konumunu kazandırdı hem de ekibine diziyi daha iyi yazma, çekme ve oynama sorumluluğunu hatırlatan çok önemli bir motivasyon sağladı.

"TEŞEKKÜR ETTİK"

Behzat Ç.’yi fenomen haline getiren de bu karşılıklı enerji oldu. Altı yıl sonra seyircinin yoğun talebi ve tabiki bizim de çok özlememiz nedeniyle Behzat Ç. ekibi eksik de olsa bu duyguda yeniden toplandık ve aslında kendisine gösterilen alkış ve ilgiye adeta bis yaparak teşekkür ettik.

Benim için de bu güzel hikaye burada bitecekti ancak devam talebi geldi. Dokuz bölümlük bu özel sezonun devamının olup olmayacağına biraz da ortaya çıkan işin kalitesine göre karar verecektik.

"BEHZAT Ç.'Yİ DÜŞÜNDÜM"

Benim Behzat Ç. ye devam etmemem, başarı sağlamış ve sadık izleyici kitlesi oluşmuş bir projeye, fenomen olmuş bir karaktere zarar vermemek ile ilgili. Behzat Ç.’yi bugün ben oynadım yerime yarın başka bir genç oyuncu oynayabilsin diyedir. Önemli olan projenin, karakterin kimyasının korunmasıdır.

"İŞ BAMBAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞMÜŞ"

Bizimle henüz senaryo bile paylaşılmadan, onayımız alınmadan yeni sezon duyurusuyla-dedikodusuyla beklenti yaratıldı. Sonraki süreçte bir baktık ki hikayede büyük değişiklik var. Behzat Ç. cinayet bürodan uzaklaşıyor, derin devletle bir mücadelenin içine giriyor. Karakterle ilgili çok önemli bir değişiklik söz konusu. İş bambaşka bir şeye dönüşüyor.

"EMRAH SERBES'İN BUNDAN HABERİ VAR MI?"

Behzat Ç. karakterinin ve hikayesinin yaratıcısı Emrah Serbes. O da bu konsept değişikliğinden haberdar edildi mi belli değil. Ayrıca bu işin yönetmeni olan Serdar Akar yeni çekilecek sezonda istenmiyor ve yerine yönetmen koltuğuna başkaları getirilmek isteniyor. Güven Kıraç’ın oynadığı Memduh Başgan karakterinin yeni bölümlerde istenmediği belirtiliyor.

"PARA ÖNEMLİ DEĞİL"

Sosyal medyada bazı yorumlarda para ile ile ilgili çok yüksek rakamlar istendiği gibi seviyesiz yorumlara da rastladım. Behzat Ç. dizisinde oynamış, geçmiş bölümlerden hala paralarını alamayan oyuncu arkadaşlar var. Hiçbir oyuncu için para önemli olmamıştır ama yine de iş devam etmiştir.

Behzat Ç. de her zaman maddeden çok mana bu ivmeyi sağlamıştır. Bu manasızlıktaki rant düzeninin bu şekilde içinde olmak istemedim... Bu konudaki takdir hakkımı kullanırken seyirci ve yayıncı arasındaki herhangi bir tartışmadan haberim olmadığını, varsa oyuncu olarak tartışmanın bir tarafı da olmadığımı özellikle belirtmek isterim.’’ Sürçülisan ettikse affola ...’’