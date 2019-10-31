Erdal İnönü için düzenlenen anma törenine; İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yanı sıra Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, vatandaşlar katıldı.

Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, eşinin her geçen gün artan bir özlemle anıldığını söyledi.

"ERDAL İNÖNÜ'YÜ TEVAZUSUYLA ANIYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Erdal İnönü'nün Türk siyasetine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Kaftancıoğlu, "Erdal İnönü, siyasete girmenin ötesinde siyaseti bir sorumluluk olarak yerine getirmiş, siyasette nezaketin, tevazu ve kibarlığın nasıl olduğunu gösterebilmiş örnek bir siyasetçimizdir. Bizler Erdal İnönü'yü nezaketiyle, tevazusuyla, kibarlığıyla anıyoruz. Erdal İnönü'nün kısa sürede Türk siyasetine yaptıkları yadsınamaz." diye konuştu.

Törende Kur'an-ı Kerim ve dualar okunduktan sonra mezara karanfiller bırakıldı.

Erdal İnönü mezarı başında anıldı VİDEO



ERDAL İNÖNÜ'NÜN HAYATI

Erdal İnönü, 6 Haziran 1926'da Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan İnönü, 1947'de Fen Fakültesi'nden fizik lisansı diploması aldıktan sonra ABD'ye giderek California Teknoloji Enstitüsü'nde lisans üstü öğrenimi yaptı, yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı, teorik fizik alanında araştırmalar yaptı. Erdal İnönü, yurda dönünce Ankara Üniversitesi'nde fizik asistanı olarak göreve başladı.

Askerlik görevinin ardından doçentlik sınavını veren İnönü, 1957-1960 yılları arasında tekrar Amerika'ya giderek "Atom Enerjisinden Yararlanma" programı içinde çeşitli üniversite ve araştırma enstitülerinde araştırmalar yaptı.

Erdal İnönü, 1964-1974 tarihleri arasında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak çalıştı. ODTÜ'de öğretim üyeliği görevinin yanı sıra araştırma ve yönetim görevleri de yürüten İnönü, Teorik Fizik Bölümü Başkanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Rektörlük görevlerinde bulundu. İnönü, 1974'te Boğaziçi Üniversitesi'ne geçerek, 1974-1983 yılları arasında fizik profesörlüğünün yanı sıra 6 yıl kadar Temel Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) kuruluşuna katkıda bulunan ve TÜBİTAK Temel Araştırmalar Enstitüsü'nde kurucu müdürlük görevini yürüten Erdal İnönü, aynı zamanda NATO Fen Komitesi'nde çalıştı ve UNESCO Yürütme Kurulu'nda görev aldı.

Siyasete 1983 yılında atılan Erdal İnönü, Sosyal Demokrasi Partisi'nin (SODEP) Kurucu Genel Başkanı oldu, SODEP ile Halkçı Parti'nin birleşmesi sonucu kurulan SHP'nin ilk olağanüstü kurultayında SHP Genel Başkanı seçildi ve bu görevini 1993 yılına kadar sürdürdü.

İnönü, 1986 yılı ara seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi, 1987 ve 1991 genel seçimlerinde yeniden aynı ilden milletvekili olarak parlamentoda görevine devam etti.

Erdal İnönü, 1991 genel seçimlerinden sonra Doğru Yol Partisi ile SHP'nin kurduğu koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı olarak görev üstlendi ve 1993 yılına kadar bu görevini sürdürdü.

SHP'nin CHP ile birleşmesinin ardından 27 Mart 1995'te koalisyonun Sosyal Demokrat kanadında değişikliğe gidildi, Erdal İnönü bu değişiklikle Dışişleri Bakanı olarak atandı ve 27 Mart 1995 - 5 Ekim 1995 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Erdal İnönü, tedavi gördüğü ABD'nin Houston kentinde 31 Ekim 2007'de 81 yaşında vefat etti.