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Erdek'te maganda kurşunu 10 yaşındaki çocuğu öldürdü

Balıkesir Erdek'te 5 gün önce silahlı çatışmada maganda kurşunuyla yaralanan 10 yaşındaki Selin 4 günlük mücadele ettikten dün hayata veda etti.

İHA | 20.08.2019 - 09:12..
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Magandalar bir can daha aldı.

Balıkesir'e bağlı Erdek Ocaklar Mahallesinde Kurban Bayramı’nın 2. günü; İstanbul’dan yaz tatilini geçirmek için Ocaklar’a gelen Serkan ve Sinem Cebeci çifti, 10 yaşındaki kızları Selin Cebeci’yi de yanlarına alarak eğlence mekanına gitti.

POMPALI TÜFEK KURŞUNLARI SELİN'İN VÜCUDUNA İSABET ETTİ

Mekanda çıkan tartışma sırasında E.T. isimli şahsın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmalar küçük kızın vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Selin Cebeci, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Erdek'te maganda kurşunu 10 yaşındaki çocuğu öldürdü


4 GÜN YAŞAMA TUTUNMAK İÇİN SAVAŞTI

Küçük kız yoğun bakım ünitesinde 4 gün süren ölüm kalım savaşını kaybetti. Dün sabah beyin ölümü gerçekleşen Selin Cebeci’nin ailesiyle görüşen organ koordinatörleri Cebeci ailesini küçük kızlarının organlarının bağışlaması için ikna etti.

Erdek'te maganda kurşunu 10 yaşındaki çocuğu öldürdü

6 ÇOCUĞA UMUT OLDU

Ailenin bağış için onay vermesinin ardından zamana karşı yarış başladı. Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezinin koordinasyonunda küçük kızın organları 6 küçük çocuğun yaşama tutunması için nakil merkezlerinde nakledilmek üzere operasyonla alındı. Selin Cebeci’nin kalbi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, karaciğeri ile her iki böbreği ve korneaları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine organ sırası bekleyen hasta çocuklara nakledilmek üzere gönderildi. 2 kişinin hayatını kaybedip 13 kişinin yaralandığı ve E.T. isimli şüphelinin tutuklandığı olay ile ilgili tahkikat devam ederken küçük kızın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan baba Serkan Cebeci'nin kızının ölümünden 14 gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Erdek'te maganda kurşunu 10 yaşındaki çocuğu öldürdü

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