Erdoğan, 100 bin konut projesinin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen törende, 100 bin konut projesinin detaylarını açıkladı.

Erdoğan, Türkiye'nin 81 ilinde başlatılacak projeyle 100 bin konutun vatandaşlara sunulacağını söyledi.

894 LİRALIK TAKSİTLE EV

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun daha inşa sürecini başlatıyoruz. Yılbaşı itibariyle temeli attıktan sonra azami 1 ila 1,5 yıl içerisinde konutları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz. Hedefimiz zemin artı 2 zemin artı 3 bilemediniz zemin artı 4 olmak üzere vatandaşlarımızın bu binalara yerleşmeleri. Yüzde 10 peşinatın ardından kalanın tamamı için aylık 894 liradan başlayan taksitler ve 240 aya varan vadelerle ev sahibi olma imkanı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

CAMİ, OKUL, ÇARŞI, PARK..

Erdoğan, açıklamasına şöyle devam etti: "Bu konut projeleri, meydanı, camisi, okulu, çarşısı, parkı, yeşil alanı, bina cepheleri ve diğer tüm özellikleriyle geleneksel mahalle kültürümüzü yaşatacak şekilde tasarlanacaktır. 100 bin konutluk bu projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 17 milyar 300 milyon lirayı buluyor. 100 bin dar gelirli ailemizin kira öder gibi konut sahibi olabilmelerini temin edeceğiz."