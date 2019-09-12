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Erdoğan: 12 Eylül tarihimizde kara bir leke olarak kalacak

1980 askeri darbesinin yıl dönümünde mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet, bir daha asla 27 Mayıs'ların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların yaşanmasına izin vermez" dedi.

Haber Merkezi | 12.09.2019 - 18:49..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"ZULME UĞRAYANLARI SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM"

Erdoğan mesajında, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen hala utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum.

BU MİLLET BİR DAHA İZİN VERMEZ

Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların, 15 Temmuzların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: 12 Eylül tarihimizde kara bir leke olarak kalacak

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