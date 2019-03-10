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Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce cezaevindeyken kendisine mektup yazan ve o zamanlar 11 yaşında olan, iş adamı avukat Burak Soylu ve kardeşi avukat Esra Soylu ile görüştü.

İHA | 10.03.2019 - 01:45..
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Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevinde iken Elazığ’da yaşayan ve o tarihte 11 yaşında olan Burak Soylu’nun yazdığı mektuba cevap vermişti. İlkokul öğrencisi olan ve o dönemde Milli Gençlik Vakfı’nda olan Burak Soylu, Erdoğan’a cezaevi yıllarında yazdığı mektupta duygularını ifade ederek hukuk fakültesi okuyacağını belirtmişti.

Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

"HİZMETE BIRAKTIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Erdoğan ise cevap mektubunda , “Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevinden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile” yazmıştı.

Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

Yıllar öncesine dayanan o mektuplaşmanın tarafları bugün bir araya geldi. Elazığ mitinginden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş adamı, avukat ve kardeşi avukat Esra Soylu ile havalimanında görüştü.

Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

O dönemlere dair yapılan sohbette Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çalışmalarından bahsetti. 11 yaşında yazdığı mektubunda bahsettiği gibi hukuk fakültesini bitirdiğini bugün 12 şirketten oluşan bir holdinge sahip olduğunu belirten Burak Soylu, devlete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini ifade ederek Erdoğan’ın el yazısı ile yazılan mektubunu gösterdi.

Erdoğan 20 yıl önceki mektup arkadaşıyla buluştu

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