taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.43035
Euro
6.16575
Altın
1212.475
Borsa
93451.91
Gram Altın
211.872

Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında Taksim'de kaydedilen görüntüsünde 'Cami yaptıracağız' diyerek bugün inşası süren Taksim'deki caminin yerini işaret ettiği görülüyor.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 08:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

Bundan 24 yıl önce, 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de bir binanın tepesinde gazetecilere projelerini anlatırken görüntülenmişti.

O projeler arasında Taksim'e yapılması planlanan cami de vardı.

Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti ViDEO

24 YIL ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ

Halen inşaatı süren Taksim'deki camide çalışmalar devam ederken, bundan tam 24 yıl önce Başkan Erdoğan, Taksim’e camii yapacağı yeri gösteriyor..

Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

128
AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

AB'den ABD'ye: Yaptırımlara karşı uzun bir listemiz olur

23
İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

İsrailliler güvenlik zafiyetini protesto etti

58
Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

Kız çocuğuna tecavüz eden şahıs 11 yıl sonra yakalandı

51
Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

10
Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

Ahıska Türkleri sürgün yıllarını anlattı

46
Aslıhan Doğan doğumdan 20 gün sonra eski formuna kavuştu

Aslıhan Doğan doğumdan 20 gün sonra eski formuna kavuştu

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM