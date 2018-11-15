Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti

1 Özcan Deniz eşiyle el ele poz verdi Geçen nisanda oğulları Kuzey’i kucaklarına alan çift, doğumdan bu yana ilk kez bir organizasyona beraber katılıp objektife poz verdi.

2 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl aşkı tam gaz devam Haklarında sürekli aşk haberleri çıkan şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı, yeni bir aşka yelken açtı.

3 Demet Akalın'dan avukatına Hande Yener talimatı Ünlü şarkıcı Demet Akalın, kimseyle kavgalı olmak istemediğini söyledi.

4 Kaliforniya'daki yangın tüm canlıları zor durumda bıraktı ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangın 56 kişinin ölümüne neden oldu. Bu yangından ise sadece insanlar değil tüm canlılar etkilendi.

5 4 büyüklerde kadro dışı kalan futbolcular Bu sezon beklentilerin altında kalan 4 büyüklerde disiplin sorunu da yaşanıyor. Şu ana kadar toplam 9 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

6 The Telegraph'tan Ankara güzellemesi Ankaraseverler için büyük bir haber! The Telegraph gazetesinin İngiliz seyahat yazarı Terry Richardson, gezginlere, İstanbul yerine Ankara’yı ziyaret etmelerini önerdi.