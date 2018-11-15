Bundan 24 yıl önce, 1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, Taksim'de bir binanın tepesinde gazetecilere projelerini anlatırken görüntülenmişti.
O projeler arasında Taksim'e yapılması planlanan cami de vardı.
Erdoğan 24 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti ViDEO
24 YIL ÖNCE İŞARET ETMİŞTİ
Halen inşaatı süren Taksim'deki camide çalışmalar devam ederken, bundan tam 24 yıl önce Başkan Erdoğan, Taksim’e camii yapacağı yeri gösteriyor..