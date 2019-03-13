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Erdoğan 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de açıklamalarda bulunuyor.

Haber Merkezi | 13.03.2019 - 21:40..
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Erdoğan 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programında konuşuyor.

KONUŞMADAN SATIRBAŞLARI:

"Hemen her şeyin kıymetini parayla ölçüldüğü dönemde bu ödüller çöldeki vaha gibidir.
Dünyamız iyi insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor.
Hak-batıl mücadelesi dün olduğu gib bugün de var.
Savaşın yoksulluğun ve husumetin yaydığı o kara bulutları insanlığın ufkundan iyi kalpler kaldıracaktır.
Temel sorunumuzu imkansızlıktan ziyade vicdansızlık olduğu bir kez daha açığa çıkmıştır. Bugün dünyada barış ve huzurun önündeki en önemli engel vicdan eksikliğidir. Bu süreçte bazı Müslüman devletlerle bazı batılı kuruluşlar çok kötü bir imtihan verdiler.
Suriye’de kimyasal silahlarla katledilen halkın acısını duymadılar. İsrail askerlerinin kameralar önünde katlettiği genç kızlara en küçük bir hassasiyet göstermedi.
Netanyahu sen zalimsin zalim. Şu anda İsrail’de seçim var diye cezaevlerindeki binlerce çocuk, kadın, yaşlıyı tutan sen değil misin? Eğer bir zalim arayacaksan ta kendisi sensin.
İstanbul’da vahşice öldürülen Müslüman gazetecinin katli karşısında ses çıkarttılar mı? Çıkarmadılar."

Ayrıntılar gelecek...

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