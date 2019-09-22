Erdoğan, ABD'li senatör Graham'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kaldığı Peninsula Otel'de kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında ABD'de olan ikili arasında görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

TRUMP'A YAKIN BİR İSİM

Görüşmenin ardından iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi. Senatör Graham, ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığıyla biliniyor.

BM 74. Genel Kurulu çalışmalarının üst düzey toplantılarında aralarında çok sayıda önemli devlet başkanı ve başbakanların da bulunduğu heyet liderlerinin yapacağı konuşmaların dışında, liderlerin katılacağı üst düzey zirveler de düzenlenecek.