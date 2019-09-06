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Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii'nin 4 bin kişilik kapasitesi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 06.09.2019 - 14:45..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii açılışını gerçekleştirmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü"ne geldi.

"4 CEPHEDEN IŞIK ALMAKTA, 4 BİN KİŞİYE ÇIKMAKTADIR"

Abdülhakim Sancak Camii açılış öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami hakkında bazı bilgiler vererek şunları söyledi: "29 metre minare yüksekliğine sahip. 170 metre karelik revak altında yer alan çok amaçlı mekanlar külliye içerisindeki alanları da kapsamaktadır. Caminin kapasitesi 4 bin kişiye çıkmaktadır. Akustik itibariyle güçlü bir akustiğe sahiptir. 4 cepheden ışık almakta ve oldukça ferah bir iç mekan duygusu vermektedir. Hat yazılarındaki anlam ve mana da mimari bütünlüğü ortaya koymaktadır. Sizlerin huzurunda Sancar ailesine şükranlarımı ifade ediyorum. Müjde büyük. 'Kim benim için dünyada bir mescit inşaa ederse ben de cennette onlar için bir mescit inşaa ederim' diyor Rabbim. Ayazağa'daki gençlerimiz için çok önemli bir imkan olduğunu düşünüyorum."

Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışını yaptı

CAMİ İBADETE AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da açılış öncesi dua okudu. Sonrasında kurdela kesilerek cami resmen ibadete açıldı.

Erdoğan, Abdülhakim Sancak Camii'nin açılışını yaptı


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