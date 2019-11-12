Erdoğan ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile buluşmak üzere bugün ABD’ye gidiyor.

Kritik ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan; "Suriye meselesini enine boyuna konuşacağız. Kapılar açılır, DEAŞ'lılar gönderilir sonra siz başınızın çaresine bakın. Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kapılar açılır VİDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bu ziyareti, Türk-ABD ilişkilerinin içinden geçtiği sancılı süreçte icra ediyoruz. Ziyarette terörle mücadele güvenlik konuları, askeri ve savunma sanayii iş birliğini ve ticari ilişkileri ele alacağız. Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini koymuştuk. FETÖ konusu da ele alacağımız konularda üst sıralardadır. Pensilvanya'daki terörist başının iadesi için birçok adım attık, atmayı da sürdüreceğiz. Darbeciler yargı önünde hesap verene kadar peşlerin bırakmamakta kararlıyız. Ülkemizin DEAŞ ile mücadelede kararlılığını bir kez daha dile getireceğiz. DEAŞ'lıların iadesine başladık. Burada ciddi bir telaş ve tutuşma başladı. Şimdiye kadar biz düşündük, şimdi onlar düşünsün. Ferat Abdi Şahin'in (Mazlum Kobani) nası bir katil olduğunu nasıl bir terörist olduğunu ve bunlarla görüşmelerinin nasıl yanlış olduğunu belgeleriyle ifade edeceğiz.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÇEKİLMEDİ

Harekatla ilgili mutabakatta varılan hususun tam olarak yerine getirilmediğini ifade edeceğiz. Başkan Trump ile ilişkilerimizin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Siyasi sabotaj girişimlerine rağmen pek çok konuda mesafe aldık. İki lider olarak önce dar kapsamlı görüşmemiz olacak. Ardından heyetlerarası görüşme yapacağız. Sonra birlikte basın toplantısı. Geniş kapsamlı basın toplantısı olacak. Her iki ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda yeni bir dönemi başlatmak istiyoruz.

SORU-CEVAP

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE

Şu an itibarıyla terör örgütlerinin bölgeden çekildiğini söylemek mümkün değil. Hala terör örgütleri burada. En son Kamışlı'da sivillere yönelik terör eylemleri ortada. Münbiç'ten çekildiğini söylememiz mümkün değil. Kısmen Tel Abyad'da da rastlıyoruz. Aynı şekilde Tel Rıfat'ta da var. Buradan ne Rusya ne Amerika, verdikleri sürede terör örgütlerini temizleyebilmiş değiliz. Bunları Sayın Trump ile konuşacağız. Döndükten sonra da Putin ile konuşacağız. İdlib'de de benzer sıkıntılar devam ediyor.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Bir şeyi bir defa Avrupa Birliği unutuyor. Görev yapanların çoğu yeni. Maalesef yeniliğin verdiği cehaletle bunlara yaklaşıyorlar. Biz garantörüz, Yunanistan ve İngiltere de öyle. Bizim garantör olarak burada haklarımız var. Münhasır ekonomik bölge denilen yerlerde de bizim haklarımız var. Bunlar uluslararası hukuktan kaynaklanan haklar. Uluslararası hukukun hak vermediği ülkeler gelip çalışma yapıyorlar ama Türkiye giremez diyorlar. Yaptırım uygulayacağız diyorlar. Siz zaten 'aldık, alacağız' diye Türkiye'yi oyaladınız. Türkiye'ye karşı verdiğiniz sözleri tutmadınız. Bunlara karşı köşeli ifade kullandığınız da kötü oluyorsunuz. Müzakere masasında olmak bizi bağlamaz.

KAPILAR AÇILIR, DEAŞLI'LAR GÖNDERİLİR

Müzakereler bir anda bitebilir. 4 milyon mülteciyi barındıran Türkiye'ye karşı takındığınız tavrı iyi bilin. Daha önce söyledim, hafife alıyor olabilirsiniz. Kapılar açılır, DEAŞ'lılar gönderilir sonra siz başınızın çaresine bakın. Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili gözdağı vermeye kalkmayın." dedi.

