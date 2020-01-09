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Erdoğan: Aile kurumu diye bir kavram kalmamış

Erdoğan, Türkiye'de de evlilik dışı hayat biçiminin medya aracılığı ile özendirilmeye çalışıldığını belirtti.

AA | 09.01.2020 - 19:19..
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Erdoğan: Aile kurumu diye bir kavram kalmamış

Televizyonlarda izleyiciyle buluşan dizilerdeki karakterlerin Türk toplumunun değerlerine ters biçimde davranışlar sergilemesi, her zaman eleştiriliyor.

Yasak aşklar, evlilik dışı çocuklar ve daha fazlası..

Türk toplumunun geleneklerine uymayan bu ilişkiler hükümete yakın kanallarda yayınlanan dizilerde bile kendine fazlasıyla yer bulmaya başladı.

Erdoğan: Aile kurumu diye bir kavram kalmamış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugünkü konuşmasında medyanın toplum üzerindeki etkisini eleştirdi.

Nikahsız evliliklerin medya aracılığıyla özendirildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, televizyonların çoğunda benzer kampanyaların olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile kurumları çöküyor diye başladığı konuşmasında şunları söyledi:

EVLİLİK DIŞI HAYAT ÖZENDİRİLİYOR

"Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Aman bunlara dikkat edin.

MEDYA ARACILIĞIYLA MEŞRULAŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Devlet babadan bahsediyor muyuz? Onun da başında Erdoğan var mı? Var. Ben de şu anda tavsiye ediyorum. Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya daha defa vahimi özendirilmeye çalışılıyor.

Televizyonların çoğu bunun kampanyasını yapıyor. Aile kurumlarını kökünden kurutmaya amaçlayan sembollerin önü bilinçli bir şekilde açılırken aile kurumuna sahip çıkan davranışlar küçümseniyor. Bu büyük tehlikeye hep birlikte karşı koymalıyız"

Erdoğan: Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor İZLE


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