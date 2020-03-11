Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi.

"MİLLETİMİZİN VERDİĞİ İSTİKAMETTE YENİLEYEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

7’nci büyük kongre sürecinin uygun şekilde ilerlediğini belirten Erdoğan, “Geçtiğimiz hafta sonu yaptığımız ilçe kongrelerini veya yapacağımız ilçe kongrelerini özellikle de şehitlerimiz sebebiyle erteledik. Bunun dışında her şey kendi mecrasında yürüyor. Milletin partisi olan AK Parti’yi yine milletimizin gösterdiği istikamette yenileyerek, büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Karşımızdakilerin her davranışı, her tutumu Türkiye’nin AK Parti’nin hizmetlerine daha uzun yıllar boyunca ihtiyacı olduğunu tekrar tekrar teyit ediyor” ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN ESKİ DÖNEM SİYASET YÖNTEMLERİNE KARNI TOK"

Türkiye’de istikbal için hayaller kurabilme, bunu projelendirme, planlama, hayata geçirme kabiliyetine ve iradesine sahip tek partinin AK Parti olduğunu aktaran Erdoğan, şunları söyledi: “Bu vasfımızı sürdürdüğümüz müddetçe Allah’ın izniyle milletimiz ülkeyi yönetme sorumluluğunu asla bizden almayacaktır. Milletimizin siyaset mühendisliklerine de, içeride ve dışarıda yazılan senaryolara da, karalama ve korkutma üzerine kurulu eski dönem siyaset yöntemlerine de artık karnı toktur. Tıpkı ipteki cambaz, sirkteki palyaço, sahnedeki komedyen misali herkes bu kumpanyayı seyreder ama gösteri bittiğinde her şey orada kalır. Halbuki ülkeye ve millete hizmet etmek için yürünen yol uzundur, meşakkatlidir, dirayet ve sabır gerektirir.

"HER OLUŞUM SADECE AK PARTİ'YE OLAN İHTİYACI TEYİT EDİYOR"

Yeni diye ortaya sürülen her sözde oluşum sadece AK Parti’ye olan ihtiyacı teyit ediyor, onun ötesinde bir işe yaramıyor. Davası inancı olmayanın, davası milleti olmayanın, davası ülkesi olmayanın sonu her zaman hüsran olmaya mahkumdur. Bunların hiçbiri bizi zerre kadar ilgilendirmiyor. Çünkü bizim önümüzde 2023 hedeflerimiz gibi 2053 ve 2071 vizyonlarımız gibi hala aşılamamış bir ufuk var. Kongre sürecimizi bu bakımdan önemli bir fırsat olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde yeni bir heyecanla yeni kadrolarla yeni hedeflerle milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.”