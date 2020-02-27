Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılışında konuşuyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Akademisi'nin açılış dersine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Siyaset Akademisi projesiyle amacımız ülkesine ve milletine siyaset yoluyla hizmet etmek isteyenlere teorik ve pratik zemini hazırlamaktır. 2008 yılında başlayan ve 12 yıldır devam eden Siyaset Akademisi'nde 74 bin kişiye eğitim verildi.

'Siyaset, akademide başlar' sloganıyla gerçekleşecek 9 haftalık eğitim-öğretim sonrası yapılacak sınavda 70 puanı alanlara başarı sertifikası verilecektir. Akademiye eğitim için başvuranların 3'te 2'sinin teşkilatlarımızda görev almayanlardan oluşması, buranın geleceğin siyasetçilerini yetiştireceğine işaret ediyor.

AK PARTİ BİR SİYASET OKULUNA DÖNÜŞMÜŞTÜR

AK Parti'nin Gençlik Kolları'nda siyasete atılan arkadaşlarımızdan genel başkan yardımcısından, belediye başkanlığına her seviyeye gelenler var. Kadın Kolları'ndan gelip de en üst yönetime çıkanlar bulunuyor. Bu tablo AK Parti'nin bizatihi kendisinin bir siyaset okuluna dönüştüğünü gösteriyor.

Ülkemizde bir süredir siyasetin ve siyasetçinin itibarını düşürmeye yönelik kampanyalar yürütülüyor. Ne kadar çok vatandaşımız partilerde aktif görev alırsa, siyasetin kalitesi de o derece artar."

Ülkemizde bir süredir bilinçli bir şekilde siyasetçinin itibarını düşürmek için kampanyalar yürütülüyor. AK Parti'nin üye sayısının 10.5 milyona yakın olması milletimizin siyasete ilgisini gösteriyor. Gönlünü kazanamadığınız kimseyi partinize üye yapamazsınız.

HUKUKİ ENGELİ OLMAYAN HER İNSANI PARTİMİZE DAVET EDİYORUZ

Hukuki olarak engeli olmayan her insanı potansiyel bir üye olarak görüyoruz ve partimize davet ediyoruz. Arkadaşlarımız kapı kapı gezerek icraatlarımızı anlatmalı ve partimize yeni üyeler kazandırmalılar. AK Parti'ye Ocak ayında 45 bin yeni üye katıldı.

Siz zaten tek partili dönemden bu yana aynı şeyi söylediniz. 'Geldik geliyoruz' diyorsunuz ama bu millet size bunu emanet etmez. Siz bu millete çok eziyet ettiniz. Tarih boyunca nice iktidarlar gelip geçmiştir işte dün Hüsnü Mübarek öldü. Kimse kalıcı değil.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ



Bay Kemal'in ağzından bir şeyler çıkıyor, geliyorlarmış. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış. Siz tek partili günden beri hep aynı şeyi söylüyorsunuz.

Siz zaten tek partili dönemden bu yana aynı şeyi söylediniz. 'Geldik geliyoruz' diyorsunuz ama bu millet size bunu emanet etmez. Siz bu millete çok eziyet ettiniz. Tarih boyunca nice iktidarlar gelip geçmiştir işte dün Hüsnü Mübarek öldü. Kimse kalıcı değil.



SADECE ULAŞIMDAN BİR ÖRNEK VEREYİM...



Eğitim'den sağlığa ve diğer tüm alanlarda eserlerimiz mevcut. Bizim yaptıklarımızın onlarla mukayesesi dahi yapılmaz. Sadece ulaşımdan bir örnek vereyim. Cumhuriyet tarihinde 6100 km bölünmüş yol yapılmış biz sadece 22-23 bin km bölünmüş yol yaptık. Üniversitelerimizin olmadığı il kalmadı.



BU HASSASİYETİ YÜREĞİNDE HİSSETMEYENLER...



Bu emaneti namusumuz bilerek üzerine titremeli, hakkını vermek için gayret göstermeliyiz. Bu hassasiyeti yüreğinde hissetmeyenden siyasetçi de olmaz, yönetici de olmaz. Sadece makam, para için siyaset yapanlar gün gelince unutulup gitmeye mahkumdur. Günü kurtarmanın değil, geleceğe eser bırakmanın şuuruyla çalışır.



BU ANLAYIŞ İLE 18 SENEDİR ÇALIŞIYORUZ

Bizler bu anlayışla 18 senedir çalışıyoruz, Türkiye'nin 81 vilayetini eserlerimizle donattık. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete... Bu alanların hepsinde eserimizin olmadığı il yok.

ERBAKAN'IN ÖLÜMÜNÜN 9.YIL DÖNÜMÜ

Asli işinizin millete hizmet olduğunu asla unutmayın. Siyasette sembol isimler vardır. Bugün rahmetli Erbakan hocamızın 9.vefat yıl dönümü. Kendisiyle beraber siyasette çok mücadele verdik. Erbakan hocamızdan ben çok şey öğrendik. Merhum hocamız tüm ömrünü öğrenmeye, öğretmeye adamıştı. Kendisi büyük bir ilim, siyaset ve devlet adamıydı. Tüm ömrünü bu millet ve ümmet için çalışmaya adamıştı. Bu ülkenin kendi silahını, sanayisini üretebileceğine inanıyordu. Anadolu'daki insanlara fırsat gösterilmesi gerektiğini söylemiştir. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum.

EĞİTİMDE ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK

Türkiye'de eğitimde 12 yıllık zorunlu eğitimi getirerek, kat sayı problemini kaldırarak, seçmeli dersler oluşturarak yeni bir dönemi başlattık. Öğretmen sayısını 946 bine çıkardık. Üniversite sayısını 207'ye çıkardık. Tüm şehirlerde üniversite var. Yurtların yatak kapasitesini 677 bine çıkardık. Öğrenci sayısını 8 milyona yükselterek isteyen her öğrencimize üniversite alma imkanı getirdik.

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