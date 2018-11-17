taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3338
Euro
6.09125
Altın
1221.4505
Borsa
93616.45
Gram Altın
209.498

Erdoğan Ali Erbaş'ın tartışılan ziyareti hakkında konuştu

Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti tartışmalarıyla ilgili "Bu tartışmalar kimseye fayda sağlamaz" dedi.

Haber Merkezi | 17.11.2018 - 20:38..
  1. Haberler
  2. Gündem
Erdoğan Ali Erbaş'ın tartışılan ziyareti hakkında konuştu

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'na katılarak konuşma yaptı.

"BU TARTIŞMALARI TASVİP ETMİYORUM"

Başkan Erdoğan, çok tartışılan 9 Kasım'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretiyle ilgili "Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmiyorum. Diyanet camiamızı üzecek, milletimizle Diyanet mensuplarımızın arasını açacak tartışmaların hiç kimseye bir faydasının olmadığını düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

Zayn Malik artık Müslüman olmadığını açıkladı

591
'Taksi Uygulaması 2018/2' ile 10 ilde eş zamanlı denetleme

'Taksi Uygulaması 2018/2' ile 10 ilde eş zamanlı denetleme

144
Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

Faturaları azaltmanın basit yöntemleri

147
İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

İran çıkış harçları Van ekonomisini vurdu

68
YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

YPG'liler cenazelerini kaldırmaya devam ediyor

53
Belhanda'dan kötü haber

Belhanda'dan kötü haber

41
İstanbul'da millet bahçeleri heyecanı

İstanbul'da millet bahçeleri heyecanı

129
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM