1 A Milli Takım, İsveç'e yenildi A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde, B Ligi 2. gurup maçında İsveç'e 1-0 mağlup oldu ve küme düştü. Miller artık C Ligi'nde yer alacak.

2 80 yaşındaki kadın secdede hayatını kaybetti Konya'da 2 gündür kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki Şerife Dönmez, polis ve itfaiye tarafından secdede ölü olarak bulundu.

3 Erdoğan Ali Erbaş'ın tartışılan ziyareti hakkında konuştu Başkan Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı'nın Kadir Mısıroğlu'nu ziyareti tartışmalarıyla ilgili "Bu tartışmalar kimseye fayda sağlamaz" dedi.

4 Serdar Aziz milli maç öncesi sakatlandı Galatasaray'da sakatlar kervanına Serdar Aziz de katıldı. Serdar, A Milli Takım'ın İsveç ile oynayacağı mücadele öncesinde sakatlandı ve yerini Kaan Ayhan'a bıraktı.

5 Manisa A. Adayı Recai Berber ziyaretlerine devam ediyor AK Parti Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Recai Berber, ilçe teşkilatlarını ziyarete devam ediyor. Berber, seçimlerde 17 ilçe ile Manisa Büyükşehir'i kazanacaklarını söyledi.

6 Trump: Fetullah Gülen'in iadesi gündemimizde yok ABD Başkanı Donald Trump FETÖ elebaşının iadesi için "Şu anda değerlendirdiğimiz bir şey değil" dedi.