Erdoğan Ali Erbaş'ın tartışılan ziyareti hakkında konuştu

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Açılışı'na katılarak konuşma yaptı.
"BU TARTIŞMALARI TASVİP ETMİYORUM"
Başkan Erdoğan, çok tartışılan 9 Kasım'da Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretiyle ilgili "Diyanet İşleri Başkanlığımızı siyasi tartışmaların malzemesi yapma girişimlerini tasvip etmiyorum. Diyanet camiamızı üzecek, milletimizle Diyanet mensuplarımızın arasını açacak tartışmaların hiç kimseye bir faydasının olmadığını düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.