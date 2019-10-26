Erdoğan: Artık kendi silahlarımızı üretiyoruz

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun ekim ayı olağan toplantısı gerçekleştiriliyor.

Toplantıya, kongre üyeliğinde 25 yılını tamamlayarak Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Divan Kurulu'nda Suriye'nin kuzeyinde kurulacak güvenli bölge ile ilgili açıklmalarda bulunan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda YPG'nin yanında saf tutan ve her türlü desteğini esirgemeyen Avrupa'ya mesajlar yolladı.

"SİLAH VERMESENİZ N'OLUR"

Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye silah ambargosu uygulayacak olamasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bugüne kadar vermediz de ne oldu? Artık o vermediğiniz silahları kendimiz üretiyoruz, hatta satıyoruz." dedi.

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"OBAMA'DAN AKILLI BOMBA İSTEMİŞTİM VERMEDİ"

Erdoğan, silah konusunda Türkiye'nin artık geliştiğini belirterek, "Sayın Obama'yla Antalya'daki G20 Toplantısı'nda akıllı bomba istemiştim, veririz demişti. Aylar geçti vermediler. Aradan geçen sürede artık bunları biz üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

"DESTEK VERMEZLERSE KAPILARI AÇARIZ, ŞANTAJ DEĞİL"

AB'ye karşı bir kez daha uyarılarda bulunan Erdoğan, "Onlar çok da yalancı, dürüst değiller. Bakınız AB'nin bize verdiği sözler var. 2015'te 3+3 milyar euro destek vereceklerini söylediler. Bize gelen ney? 3 milyar euro. Biz ne kadar harcama yaptık? 40 milyar dolar. Görüştüğümüzde soruyoruz, 'Hazırlıyoruz, projelere bakmamız lazım' diyorlar. Hangi proje? Biz projeleri bitirmişiz. 'Güvenli Bölge'yle ilgili projeyi, Birleşmiş Milletler'e takdim ettim. İnanın yoklar! Doğru konuşmuyorlar. Dürüst konuşmuyorlar. Konuşsalar da konuşmasalar da Tel Abyad'la Resulayn arasında güvenli bölgeyle beraber mültecilerin yaşayabileceği sosyal alanları, konutları, altyapısı ve üstyapısıyla yapacağız ve dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz. 'İşte Türk milleti budur' diyeceğiz. Terör örgütü 30 kilometrelik hattın içinden veya dışından saldırırlarsa her yerde kovalarız.

Bin ile 2 milyon arasındaki Suriyeli'nin geri gönderilmesine destek vermezlerse sınırlarımızı açarız. Yürürler Avrupa'ya! Her iki konuda da hiç kimseye şantaj yapmayız. Sadece durumu söylüyoruz." açıklamasında bulundu