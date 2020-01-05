Erdoğan: Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı televizyon programında Libya ile yapılan Doğu Akdeniz Mutabakatına ilişkin açıklamalar yaptı.

"ASKERLERİMİZ PEYDERPEY ŞU ANDA GİDİYOR"

Türk askerlerinin Libya'ya yola çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim askerimizin oradaki görevi koordinasyondur. Oradaki hareket merkezinde süreci ilerletecek. Askerlerimiz peyderpey şu anda gidiyor. Muhalif güç olarak bizim orada farklı ekiplerimiz olacak." ifadelerini kullandı.

"TSK'NIN AMACI ORADA SAVAŞMAK DEĞİL"

Erdoğan TSK'nın amacının savaşmak olmadığını belirterek, "Amaç meşru hükümetin ayakta kalması. Anlaşmamızı zedelemeyecek. Tezkerenin 1 yıl süresi var orada süratle netice almak. Libya’da ateşkes sağlanmasını sağlamak TSK’nın oradaki amacı savaşmak değildir. Bir taraftan da meşru hükümete destek sağlayarak insani trajedilerin olmasını önlemek. Biz öncelikle buradaki hakim olan UMH geçerliliğini koruduğuna göre muhatabımız odur." dedi.