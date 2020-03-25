Erdoğan, bakanlar ile telekonferans yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronaviüsteki son gelişmeleri görüşmek için bakanlarla, bugün de telekonferans görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşmesinde sosyal mesafe kapsamında İletişim Başkanı Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile uzak oturması dikkat çekti.

BAKANLARA SOSYAL MESAFE KURALI UYARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinde, 'mesafe' konusu gündeme geldi.

Erdoğan, Çavuşoğlu'na "Birbirinize bu kadar yakın olmamanız lazım." derken, Bakan'ın, "Bakanlığımızın en büyük odası burası." yanıtı gülüşmelere neden oldu. Erdoğan da "Yerim dar diyorsun." esprisi yaptı.

Erdoğan'dan bakanlara mesafe uyarısı ViDEO

BAKAN DÖNMEZ'E DEZENFEKTAN UYARISI

Erdoğan'ın, dezenfektan ile ellerini temizleyen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e seslenerek, "Yanlış yapıyorsun, kurallara uygun yap." ifadelerini kullanması, tebessüm yarattı.

ERDOĞAN REKLAM İÇİN TALİMAT VERDİ

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bor katkılı dezenfektan tanıtılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da konu için acil reklam talimatı verdi.

Erdoğan, "Bu dediğiniz dezenfektan hakikaten bu işi gördüğüne göre çok ciddi bir reklam kampanyasına girip buradaki açığı kapatalın. Siz bundan bize de gönderin. Siz denediniz mi, ellerimiz mahvolmasın." ifadelerini kullandı.