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Erdoğan, belediye başkanları ile Whatsapp grubu kurdu

Cumhurbaşkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlarının irtibatını hızlandırmak için ortak bir Whatsapp grubu oluşturuldu.

AA | 11.09.2019 - 18:59..
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Erdoğan, belediye başkanları ile Whatsapp grubu kurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki büyükşehir belediye başkanları zirvesinin ardından kameralar karşısına geçen belediye başkanları, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, zirveye dair detaylar paylaştı. Büyükkılıç, şu ifadeleri kullandı:

BELEDİYE BAŞKANLARI ÖNERİLERİNİ SIRALADI

"Cumhurbaşkanımız tüm belediye başkanlarına, bizlere önerilerde bulundu. Hakikaten önemli bilgiler paylaştı. Daha sonra belediye başkanlarımız görüşlerini açıkladılar ve sorunlarını dile getirdiler. Bakanlarımız da bu tespitlere cevap vermiş oldu. Sona doğru, Merkel ile yapması gereken görüşme dolayısıyla Sn. Fuat Oktay toplantıyı yönetti.

İRTİBAT İÇİN WHATSAPP GRUBU

Burada hem yetkililerle görüşülmüş oldu. Hem de yerel yönetimlerle ilgili yapılacak çalışmayla ilgili ortak çalışma kararı alındı. Ayrıca bir Whatsapp grubu oluşturmak suretiyle, kimseyi dışlamadan, gerektiği zaman rahatlıkla irtibat sağlanmak üzere grup kuruldu. Milletimizin arzu ettiği bu çalışmayı, Cumhurbaşkanımız yine ilklere imza atarak hayata geçirdi."

Erdoğan, belediye başkanları ile Whatsapp grubu kurdu

Erdoğan, belediye başkanları ile Whatsapp grubu kurdu

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