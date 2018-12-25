Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

Kanada-ABD sınırına oturan, tam bin 864 parça kayadan oluşan bir ada gezegeni düşün. Görkemli Saint Lawrence Nehri dalgalarının üstünde yaşanacak çok sayıda deneyim var.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Her şey planlandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna olası operasyona ilişkin, "Bütün her şey planlandı, programlandı. Her şey ona göre, zamana uygun şekilde devam ediyor." dedi.