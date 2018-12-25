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Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

AK Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayını cumartesi günü açıklayacak.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 13:14..
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Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, “İstifa nereden çıktı, istifa gerekmiyor” dedi.

"ÖNCESİNDE İSİTFA GEREKMİYOR"

Erdoğan, “Milletvekili belediye başkanı seçilinceye kadar devam eder. Seçildiği zaman istifası gerekir. Öncesinde istifa gerekmiyor” diye konuştu.

29 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Erdoğan, İstanbul adayının 29 Aralık’ta açıklanacağını söyledi.

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