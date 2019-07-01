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Erdoğan: Bize yatırım yapandan mutlusu yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japon iş insanlarıyla buluştu. Burada yatırımcılara seslenen Erdoğan, Türkiye'ye yatırım yapmalarını öğütledi.

AA | 01.07.2019 - 05:58..
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Erdoğan: Bize yatırım yapandan mutlusu yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28-29 Haziran 2019 tarihlerinde Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen G-20 Devlet Başkanları zirvesinden sonra Japon İş Adamları ileBuluşma Toplantısı'na katırldı.

Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de yatırım yapıp memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimincinin olmadığının altını çizen Erdoğan, "Biz yatırımları sadece yasal düzenlemelerle değil, bilfiil olarak da destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÜLKEMİZE GELEN GİRİŞİMCİLERDEN MUTLUSU YOK

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Japon dostlarımızın ülkemize gelme noktasında hala çekinceleri olduğunu duyuyorum. Altını çizerek ifade etmek isterim ki ülkemizde yatırım yapan girişimcilerden mutsuz olan yoktur.
Ülkemize yatırım yapıp da memnun kalmayan, sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulunmayan hiçbir girişimci yoktur.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi başta olmak üzere ülkemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz.
Uluslararası doğrudan yatırımları sadece yasal düzenlemelerle desteklemiyoruz, bilfiil kurumsal olarak da destekliyoruz.
Ülkemizdeki enerji projelerinde daha fazla Japon yatırımcı görmek istiyoruz."

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