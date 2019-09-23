Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı.

İklim değişikliğinin sınır tanımayan küresel bir sorun olduğunu belirterek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye bugün yenilenebilir enerjide bölgesinde lider ülke konumundadır. Türkiye iklim değişikliğiyle başarıyla mücadele için evvela yerel düzeyde eyleme geçilmesinin farkındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden olduğunu belirtti.

Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda İklim Eylemi Zirvesi'nde



POŞET KULLANIMI 4'TE 3 ORANINDA AZALDI

Erdoğan konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Şehirlerimizdeki trafik sorununu hafifletmek ve sera gazı salınımını azaltmak için yeni metro hatları inşa ediyoruz. Plastik poşet kullanım oranını 4'te 3 oranında azalttık. Ülkemiz genelinde iklim dostu teknoloji ve enerji kaynaklarının kullanımı konusunda önemli gelişmeler kaydettik.

Sıfır atık projemizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırıyoruz. 2023 itibarıyla yaklaşık 400 bin binada sıfır atık sistemine geçmiş olacağız. 2023'te bisiklet yollarını bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız. Atıklardan geri kazanım oranını yüzde 35'e taşıyacağız."