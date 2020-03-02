Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti

Suriye'de yaşanan son olaylardan sonra Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını ardına kadar açtı.
Yıllardır Türkiye'de yaşayan mülteciler, başta Yunanistan sınırı olmak üzere, batıya doğru harekete geçti.
Yunanistan hiçbir şekilde mültecilerin kabul edilmeyeceğini söylerken, Bulgaristan da sınıra 1000 asker konuşlandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapıları açınca telefon geldi VİDEO
"NASİBİNİZİ ALACAKSINIZ"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ise gün içinde yaptığı konuşmalarda, "Kapıları açınca telefon, telefon üstüne telefon gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'...'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. Şu anda sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik." şeklinde konuşmuştu.
BULGARİSTAN BAŞBAKANI ANKARA'YA GELDİ
Bütün bu gelişmeler yaşanırken, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov Ankara'ya geldi.
Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.
Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.