Sınırı geçmek için geldi, kedisi ve köpeğine gözyaşlarıyla veda etti

1 TBMM'de koronavirüse karşı dezenfektan önlemi alındı TBMM'de virüs kaynaklı salgın hastalıkları önlemek için 284 noktaya dezenfektan aparatı monte edildi.

2 Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Borisov'u kabul etti Avrupa'nın, kapılarına dayanan mülteciler nedeniyle paniğe kapıldığı bu günlerde, Bulgaristan Başbakanı Türkiye'ye geldi.

3 Fatih Portakal: Savaşa hayır Türkiye’nin Esad rejimine yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı’na karşı çıkan isimlerden biri Fatih Portakal oldu.

4 Çelik: kimseyi zorla göndermiyoruz, zorla da tutmayacağız MYK toplantısı öncesi kameralar karşısına geçen Ömer Çelik, Türkiye'deki göçmenlerin zorla gönderilmediğini, gitmek isteyenleri de zorla tutmak gibi bir tutum sergilenmediğini söyledi.

5 Bir çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Bursa’da, kocası Hüseyin H. (36) tarafından göğsünden 9 kez bıçaklanan Ulviye H. (35), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

6 Guardian yazdı: Esad hiç böyle bir darbe yememişti İngiliz gazetesi Guardian, Suriye'de 8 yıldır devam eden savaşta, Esad ın ilk kez bu kadar yara aldığını ve rejimin ilerlemesinin durduğunu yazdı.