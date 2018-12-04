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Erdoğan, çaya davet ettiği liselileri Külliye'de ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda görüp, yanlarına giderek çaya davet ettiği Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini, Külliye'de misafir etti.

AA | 04.12.2018 - 17:33..
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Başkan Erdoğan, Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Paraguay ve Venezuela ziyaretlerini tamamlayarak Ankara'ya döndü.

ANITI ZİYARET EDEN ÖĞRENCİLERLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçen Erdoğan, bu sırada 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini gördü.

Makam arabasından inip gençlerin yanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, çaya davet ettiği liselileri Külliye'de ağırladı

KÜLLİYE'DE AĞIRLADI

Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi öğrencilerini çaya davet eden Erdoğan, öğrencileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki konutunda ağırladı.

Erdoğan, çaya davet ettiği liselileri Külliye'de ağırladı

Burada liseli gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da eşlik etti.

Erdoğan, çaya davet ettiği liselileri Külliye'de ağırladı

Erdoğan, çaya davet ettiği liselileri Külliye'de ağırladı

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