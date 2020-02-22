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Erdoğan: CHP'nin kurduğu rüşvet düzeni Yalova'da ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesinde bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın gündeminde CHP Yalova Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonları vardı.

AA | 22.02.2020 - 18:27..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu açılış töreninin ardından beraberindeki bakanlar ve milletvekilleriyle İzmir'in Kınık ilçesine geçti.

Erdoğan, burada toplanan vatandaşlara hitap etti. Kınık'a yapılan yatırımlardan bahseden Erdoğan, CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk olaylarına da değindi.

Erdoğan: CHP'nin kurduğu rüşvet düzeni Yalova'da ortaya çıktı

"BAY KEMAL TEK KELİME DAHİ BAHSETMİYOR"

CHP'li belediyelerin kurduğu rüşvet ve hırsızlık düzeninin son örneğinin, Yalova'da ortaya çıkarıldığını söyleyen Erdoğan,  "Yargı ve emniyet birimlerimizin tespitlerine göre Yalova halkına hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP'li idarecilerce talan edildi. Bay Kemal, grup toplantısında saman dahil her konudan bahsediyor fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesinde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan: CHP'nin kurduğu rüşvet düzeni Yalova'da ortaya çıktı

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