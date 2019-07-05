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Erdoğan: Çok kaliteli SİHA'lar birkaç ay içinde geliyor

"Milletimizle ordumuzun arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz" diyen Erdoğan, İHA ve SİHA üretimiyle ilgili müjde verdi.

AA | 05.07.2019 - 18:13..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Kurmay Eğitimi mezuniyet töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İHA ve SİHA'larla ilgili müjdeli bir haberi kamuoyu ile paylaştı.

"BİZE VERMİYORLARDI"

"ABD başkanlarına gittiğimde bana kiralık bir İHA dahi vermiyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi biz İHA'mızı da üretiyoruz, kendi SİHA'mızı da üretiyoruz" diyen Erdoğan müjdeli haberi duyurarak, ''Şimdi onların çok daha kalitelisini de birkaç ay içerisinde üretir hale geleceğiz.'' dedi.

Erdoğan: Çok kaliteli SİHA'lar birkaç ay içinde geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

"Askerlik insanlık tarihi kadar eskidir. Tarih boyunca bizim milletimize ordu millet denmiştir. Mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklıdır bu.

"15 TEMMUZ BİR ŞAHLANIŞ OLMUŞTUR"

Ezanı, bayrağı, devleti söz konusu olduğunda her bireyi ölürsem şehit, yaşarsam gazi anlayışı içinde olmuştur. 15 Temmuz tam bir şahlanış olmuştur. Milletimiz darbecilerin karşısına dikilmiştir.

Malazgirt’ten bugüne kadar hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bize düşen İstiklal Marşımızın mesajlarını zihniyle kalbiyle anlamış nesiller yetiştirmektir.

Erdoğan: Çok kaliteli SİHA'lar birkaç ay içinde geliyor


Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa ordumuzu yıpratamaya yönelik hadiselere şahit oluruz.Milletimizle ordumuzun arasını açma gayretlerini boşa çıkardık.

"GÜÇLÜ ORDU VURGUSU"

Güçlü ordu sadece cesur değil aynı zamanda iyi eğitimli ve doğru yönetilen asker demektir. Özellikle bugün mezuniyet törenleri vesilesiyle bir arada olduğumuz askerlerimizin eğitimini çok daha önemli görüyoruz. Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde topladığımız bu eğitim birimleri takdire şayan bir hızla toparlandı ayağa kalktı.

Çok kısa sürede ordumuzun her türlü personel ihtiyacı karşılanmaya başladı. Milletimiz ile ordumuzun arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz."

Erdoğan: Çok kaliteli SİHA'lar birkaç ay içinde geliyor


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