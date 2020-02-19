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Erdoğan: Darbe için endişelenmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde ortaya çıkan darbe söylentilerine noktayı koydu.

Haber Merkezi | 19.02.2020 - 10:22..
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Erdoğan: Darbe için endişelenmeyin

Son günlerde tekrardan tartışılmaya başlanan darbe senaryoları ve siyasilerin yorumları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın çıkan söylentiler için ilk yorumu, "Türkiye'yi hedeflerinden  sapıtmaya dönük bir yaklaşım." oldu.

"BÖYLE BİR GÜNDEM YOK"

Yeni darbe söylentileri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Darbe tehlikesi hazırlığı varmış gibi gündemler, Türkiye’yi ana hedeflerinden sapıtmaya dönük bir yaklaşımdır.

Türkiye’nin enerjisini darbe ile meşgul etmek, hedeflerinden uzaklaştırmak demektir. TSK’nın içinde demokrasiye bağlı subaylar, darbecilere karşı güçlü bir duruş sergilemiştir. Böyle bir gündem yoktur. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir.

"DIŞ POLİTİKADA YAPTIKLARIMIZI GÖLGELEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bizim dış politikada yaptıklarımızı gölgelemeye, ikinci plana itmeye ve gündemi değiştirmeye yönelik çabalar. Kurumlarımız teyakkuz halinde, ancak endişe edebilecek bir durum söz konusu değil."

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